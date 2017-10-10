ABD konsolosluğuna gidenlere bu kağıt verildi

"BURSADAN GELDİM.ELİMİZE BU KAĞIDI VERDİLER"



Bursa'dan geldiğini belirten Ömer Yavuz "Randevum için Bursa'dan geldim. Saat 08.30'da randevum vardı. İptal olduğunu söylediler. Bize bu kağıdı verdiler.Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı ilettiler. Yazan numarayı defalarca aramam rağmen bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim" dedi.