ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı, tarihinde ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir UFO (UAP) dosyasını kamuoyuyla paylaştı. "PURSUE" adı verilen yeni şeffaflık girişimi kapsamında yayımlanan belgelerde, daha önce hiç görülmemiş uçuş videoları, radar verileri ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yer alıyor. Trump yönetiminin talimatıyla başlatılan bu süreçte, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar farklı coğrafyalarda kaydedilen sıra dışı nesneler mercek altında.
ABD’de "Savaş Bakanlığı" olarak da bilinen Savunma Bakanlığı (Pentagon), yıllardır merakla beklenen ve "yabancı yaşam" tartışmalarını alevlendirecek yeni UFO kayıtlarını resmen yayımladı.
8 Mayıs 2026 itibarıyla başlatılan bu girişim, Pentagon bünyesindeki Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından yürütülüyor.
Yapılan resmi açıklamada, geçmiş yönetimlerin aksine "maksimum şeffaflık" hedeflendiği ve vatandaşların verileri kendilerinin yorumlamasına imkan tanındığı belirtildi. Yayımlanan ilk dosya paketinde, fizik kurallarını zorlayan hareketler sergileyen nesnelere dair çarpıcı videolar yer alıyor:
Orta Doğu Üzerinde Ters Damla Nesnesi: Haziran 2024'te kaydedilen ve damla şeklinde olan cismin ani hızlanma görüntüleri.
Irak Kayıtları: Aralık 2022'de bir askeri drone kamerasına takılan, tanımlanamayan çok hızlı bir nesne.
Yunanistan Okyanus Verileri: Ekim 2023'te su yüzeyine çok yakın uçarak karaya doğru ilerleyen dairesel bir hava fenomeni.
Pentagon ve NASA yetkilileri, yayımlanan görüntülerin "tanımlanamayan" kategorisinde olduğunu ancak şu ana kadar bu cisimlerin dünya dışı bir teknolojiye ait olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamadığını yineledi. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu belgelerin uzun süre saklanmasının kamuoyunda spekülasyonlara yol açtığını belirterek, "Gerçeğin peşindeyiz" mesajını verdi.