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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi

ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, İstanbul Boğazı'nda demir attı.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi - Resim: 1

ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi.  Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü.

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi - Resim: 2

155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi. ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi - Resim: 3
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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi - Resim: 4
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