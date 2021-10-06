ABD ve Çin koronavirüs yaratmak için başvuru yapmış

"Sars-CoV-2 için doğada şimdiye kadar yakın bir eşleşme bulunamadı.En yakın virüs, geçen ay Laos'ta bildirilen Banal-52 suşudur. Covid-19 genomunun yüzde 96,8'ini paylaşıyor. Şu ana kadar, doğrudan bir ata bulunamadı. Eğer böyle bir yöntem uygulanmış olsaydı bilgisayar dizisinden viral genomu sentezleyeceklerdi, böylece doğada olmayan bir virüs genomu yaratacaklardı."