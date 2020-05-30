ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor
Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir polis memurunun siyahi güvenlik görevlisini öldürmesinin ardından başlayan protestolar 4. gününde de devam ediyor.
Siyahi George Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.
ABD'nin dün farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldi.
Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericiler binaya girmeye çalıştı.