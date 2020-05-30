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  3. 30 Mayıs 2020 14:04

ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir polis memurunun siyahi güvenlik görevlisini öldürmesinin ardından başlayan protestolar 4. gününde de devam ediyor.

ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

Siyahi George Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.

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ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

ABD'nin dün farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldi.

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ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericiler binaya girmeye çalıştı.

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ABD yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

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