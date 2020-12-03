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  3. 03 Aralık 2020 19:22

ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadı.

ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı

Kaliforniya'daki yangınlarda 10 yıllık ortalamanın yaklaşık iki katı alan yandı. Bu aynı zamanda 1983'den bu yana en çok alanın yandığı yıl oldu.

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ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı

Güney Kaliforniya'da dün gece saatlerine doğru 15.000 ev ve iş yerinin elektriği kontrollü olarak kesildi.

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ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı

Cumartesi gününe kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgarla beraber yangının daha da büyümemesi için planlı olaran 271.000 ev ve iş yerinin daha elektriğinin kesilmesi planlanıyor.

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ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı

Kaliforniya'da bu yıl orman yangınları nedeniyle şu ana kadar 31 kişi yaşamını yitirirken, 10.500'in üzerinde ev ve işyeri de yangınlardan zarar gördü.

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