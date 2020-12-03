ABD yanıyor! Günlerdir kontrol altına alınamadı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadı.
Kaliforniya'daki yangınlarda 10 yıllık ortalamanın yaklaşık iki katı alan yandı. Bu aynı zamanda 1983'den bu yana en çok alanın yandığı yıl oldu.
Güney Kaliforniya'da dün gece saatlerine doğru 15.000 ev ve iş yerinin elektriği kontrollü olarak kesildi.
Cumartesi gününe kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgarla beraber yangının daha da büyümemesi için planlı olaran 271.000 ev ve iş yerinin daha elektriğinin kesilmesi planlanıyor.