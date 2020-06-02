ABD'de bir Türk'ün işlettiği eczaneyi böyle yağmaladılar

YAĞMACILARIN BİR KISMI YAKALANDI



İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olan ve 15 yıldır New Jersey eyaletine bağlı Trenton şehrinde eczacılık yapan Uğur, “Polisin birisini fazla şiddet kullanarak öldürmesi çok yanlış ama yağmalayarak tepki göstermeleri de doğru değil. Ayrıca hepsi ilaçları tanıyorlar. Kimisi önüne gelini almış kimisi de bilinçli davranmış. Polis gelince hepsi kaçmış. İşin garibi alarmımız çalışmadı. Bizde çok kuvvetli alarm var. Depomuz aradı ve ‘Önümüzdeki 48 saat içerisinde yeniden saldırı bekleniyor buna göre tedbirinizi alın’ dediler” açıklamasını yaptı.