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ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek

ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı.

ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek - Resim: 1

ABD basınındaki habere göre, North Carolina'nın Winston-Salem kentindeki bir gübre fabrikasında çıkan yangın amonyum nitrat patlaması yaşanabileceği endişesine neden oldu.

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ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek - Resim: 2

Yangın ve patlaması endişesi yüzünden acil müdahale ekipleri 2 bin 500 hane, üniversite öğrencileri ve mahkumlar dahil kentten 6 bin kişinin tahliye edilmesini istedi.

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ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek - Resim: 3

Pazartesi gece geç saatlerde başlayan yangın, hala kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek - Resim: 4
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