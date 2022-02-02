ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek
ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı.
ABD basınındaki habere göre, North Carolina'nın Winston-Salem kentindeki bir gübre fabrikasında çıkan yangın amonyum nitrat patlaması yaşanabileceği endişesine neden oldu.
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Yangın ve patlaması endişesi yüzünden acil müdahale ekipleri 2 bin 500 hane, üniversite öğrencileri ve mahkumlar dahil kentten 6 bin kişinin tahliye edilmesini istedi.
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Pazartesi gece geç saatlerde başlayan yangın, hala kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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