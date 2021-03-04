ABD'de çok konuşulan ''Zombi Hazırlık Kılavuzu''

2021'i 2020'den daha kötü yapan ne olabilir? Komplo teorisyenleri ise Nostradamus'un 2021 için bir 'zombi kıyameti' öngördüğünü bile iddia ediyor.

Gerçek olmasa da zombi konularının ilgi çektiği bir gerçek. İşte tam da bu noktada ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 'zombilerden nasıl korunur?' konulu yeni kılavuz yayınladı.