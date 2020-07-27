ABD’de göstericiler mahkeme binasını ateşe verdi

Polis, göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile eylemciler mahkeme binasını ateşe verirken, polis merkezini ise tahrip ettiler. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.