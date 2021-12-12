ABD'de hortum felaketinin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar
ABD'nin 5 eyaleti vuran kasırga felaketi büyük yıkıma neden oldu. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı.80 'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düzinelerce kişinin ise kaybolduğu belirtilen kasırga felaketine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamasında "Hayal edilemez bir trajedi" ifadelerini kullandı.
Kentucky Valisi Andy Beshear, ise 'eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası' olarak nitelendirdiği felakette ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.
YIKIMIN MERKEZ ÜSSÜ
Günlerdir kırmızı alarmın verildiği bölgelerden şoke eden görüntüler geliyor. Yıkımın merkez üssü olan Kentucky eyaletinin batı kesiminde yaklaşık on bin kişinin yaşadığı Mayfield kasabasıydı.
YERLE BİR OLDU
Felaketin en yoğun hissedildiği bölgede evler ve binalar paramparça oldu, bütün bloklar dümdüz edildi, geriye eğilmiş metaller, parçalanmış ağaç dalları ve sokaklara dağılmış tuğlalar kaldı.