ABD’de kamyon şoförü ihtiyacı için talep patlaması!

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun nedeniyle yapılan 10 bin dolar bonuslarla birlikte 57 bin dolar seviyesine yükselen kamyon şoförü maaşları sonrasında ülkede başvurular her geçen gün artıyor.