ABD’de kamyon şoförü ihtiyacı için talep patlaması!
ABD’de yaşanan kamyon sürücüsü ihtiyacının artması sonucu, sektöre büyük bir talep olması dikkat çekti.
ABD’de yaşanan kamyon şoförü sorunu sonrasında sektöre talep her geçen gün artıyor.
Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl 80 bin, gelecek yıl ise 160 bin kamyon şoförü ihtiyacı oluşacağı yönündeki açıklamalar sonrasında ABD’de onbinlerce kişi şoför olmanın yollarını arıyor.
ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun nedeniyle yapılan 10 bin dolar bonuslarla birlikte 57 bin dolar seviyesine yükselen kamyon şoförü maaşları sonrasında ülkede başvurular her geçen gün artıyor.
SÜRÜCÜ KURSLARINA REKOR TALEP
Ülkede bulunan geniş bölgelerde sürücü kursları ticari kamyon ehliyeti olmayan kişilere eğitim verirken, ehliyet başvurularında rekor artış görüldüğü belirtildi.
Ticari kamyon şoförü eğitim almak isteyen kişilerin başvuru sayısında büyük artış olduğunu belirten Long Island sürücü kursu operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu durum, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" dedi.