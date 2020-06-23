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  3. 23 Haziran 2020 15:32

ABD'de kanlı hafta sonu! 14 ölü, 90 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde bu hafta sonu çıkan silahlı saldırılarda toplamda 14 kişi ölürken 90 kişi yaralandı. Kentte 104 kez silahla ateş edildiği belirlendi.

ABD'de kanlı hafta sonu! 14 ölü, 90 yaralı

Chicago Sun-Times tarafından derlenen verilere göre, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar geçen sürede, kent sokaklarında 104 defa silah kullanıldı ve kurşun isabet eden 5’i çocuk 14 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'de kanlı hafta sonu! 14 ölü, 90 yaralı

Babalar Günü kutlamalarına denk gelen hafta sonundaki silahlı saldırılarda en az 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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ABD'de kanlı hafta sonu! 14 ölü, 90 yaralı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASIYLA ARABADA İKEN VURULDU
Chicago’nun modern tarihindeki ''en ölümlü ikinci hafta sonu'' olarak nitelenen silahlı saldırılarda 3 yaşındaki M.J, babasıyla arabada seyahat ederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunla can verdi. Polis, çocuğun babasının hedef alınmış ancak hedefi tutturamayan kurşunun M.J'ye isabet etmiş olabileceğini açıkladı.

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ABD'de kanlı hafta sonu! 14 ölü, 90 yaralı

Cumartesi günü yaşanan bir diğer olayda da A.J. isimli 13 yaşındaki kız çocuğunun evlerinin salonunda televizyon seyrederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet ettiği, hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi. Haberde, 3 hafta önceki siyahi George Floyd protestoları esnasında Chicago'da 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 61 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

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