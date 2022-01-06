  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü

ABD'de eski başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişinin kongre binasını basmasının üzerinden 1 yıl geçti.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - Resim: 1

ABD'de kanlı kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti.

1 / 13
ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - Resim: 2

6 Ocak 2021'de Kongre, Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada, eski başkan Donald Trump'ın destekçileri binayı bastı.

2 / 13
ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - Resim: 3

Trump destekçileri, Kongre üyeleri içerdeyken kapıya dayandı, camları kırarak içeri girdi ve  meclisi kuşattı.

3 / 13
ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - Resim: 4

ABD DEMOKRASİSİNİN KALESİ İŞGAL EDİLDİ
Binlerce kişinin ABD demokrasisinin kalesini işgal ettiği bu görüntüler uzun süre dünya gündeminde yer aldı.

4 / 13