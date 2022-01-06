ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü
ABD'de eski başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişinin kongre binasını basmasının üzerinden 1 yıl geçti.
ABD'de kanlı kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti.
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6 Ocak 2021'de Kongre, Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada, eski başkan Donald Trump'ın destekçileri binayı bastı.
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Trump destekçileri, Kongre üyeleri içerdeyken kapıya dayandı, camları kırarak içeri girdi ve meclisi kuşattı.
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ABD DEMOKRASİSİNİN KALESİ İŞGAL EDİLDİ
Binlerce kişinin ABD demokrasisinin kalesini işgal ettiği bu görüntüler uzun süre dünya gündeminde yer aldı.
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