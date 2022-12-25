ABD'de kar fırtınası: 23 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca ev...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ülkenin neredeyse tamamını etkisi alan kar fırtınası nedeniyle zor günler yaşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri "Nesilde bir kez görülebilecek" kış fırtınasıyla mücadele ediyor.
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Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
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Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.
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Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde de kar fırtınası etkili oldu.
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