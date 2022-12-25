ABD'de kar fırtınası: 23 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca ev...

Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.