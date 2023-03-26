ABD'de kasırga yıktı geçti! Çok sayıda ölü var

VALİ REEVES OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Mississippi Valisi Tate Reeves, eyalette acil durum ilan ettiğini ve ABD Başkan Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Şiddetli kasırgadan etkilenen Mississippi ilçelerinde Olağanüstü Hal ilan ettim. İhtiyacı olan vatandaşlarımız adına mevcut her kaynağı sağlayacağız. Karşılaştığımız ölümcül kasırga hakkında Başkan Biden ile konuştuk. Müdahaleleri desteklemek için Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) orada olacağı konusunda bize güvence verdi” dedi.