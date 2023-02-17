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ABD'de kimyasal felaket: ''Nesiller boyu devam edebilir''

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkması çevre felaketine neden oldu. ABD'nin Çernobil'i olarak nitelendiren çevre felaketi nedeniyle bölgede çeşitli hastalıklar görülmeye başlandı.

ABD'de kimyasal felaket: ''Nesiller boyu devam edebilir'' - Resim: 1

Kimyasal felaketin sonuçlarından endişe duyan Doğu Filistin kasabası sakinleri, BBC'ye konuştu.

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ABD'de kimyasal felaket: ''Nesiller boyu devam edebilir'' - Resim: 2

Kasaba esnafından John ve Lisa Hamner, çevre felaketinin hayatlarını "mahvettiğini" ileri sürdü.

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ABD'de kimyasal felaket: ''Nesiller boyu devam edebilir'' - Resim: 3

Duygularını ifade ederken göz yaşlarına hakim olamayan John, kimyasal felakete yol açan kazayı "Doğu Filistin kasabasının Çernobil"i olarak nitelendirdi.

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ABD'de kimyasal felaket: ''Nesiller boyu devam edebilir'' - Resim: 4

John, "Şu anda olmak istemediğim bir yerdeyim. Böyle yapamayız, taşınacağız." dedi.

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