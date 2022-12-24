ABD'de korkulan oldu! Kar fırtınası felaket getirdi: 12 ölü
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası hayatı felç etti. 1.2 milyon kişi elektriksiz kalırken ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'de ''nesilde bir kez görülebilecek'' kar fırtınasıyla karşı karşıya. Kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor.
240 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ, 1.25 MİLYON EV ELEKTRİKSİZ
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli kar fırtınasının ülkedeki 240 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60’ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.
Dün ülke genelinde 1,25 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı.
SICAKLIK 1 SAAT İÇİNDE KESKİN BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜ
Sıcaklıkların sadece bir saat içinde keskin bir şekilde düştüğü ülkede, yetkililer insanları donma, hipotermi ve ölümle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.
Sıcaklıklar batı Kanada'da -13, Minnesota'da -20 ve Dallas'ta -6 dereceyi gösterirken, uzmanlar bazı bölgelerde -50'lerin görülebileceğini belirtti.
ULAŞIM FELÇ, PEŞ PEŞE KAZALAR, UÇUŞLAR İPTAL
Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım felç hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.
Yoğun kar yağışı nedeni ile peş peşe meydana gelen kazalar kurtarma ekiplerini zor durumda bıraktı.Ohio'da 50 aracın karıştığı bir kazada 3 kişi hayatını kaybetti.