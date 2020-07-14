ABD'de okulların açılması ertelendi

Donald Trump yönetimi ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.

