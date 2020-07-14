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  3. 14 Temmuz 2020 11:19

ABD'de okulların açılması ertelendi

ABD'de okulların açılma mevsimi yaklaşırken koronavirüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle bazı eyaletlerde okulların açılması ertelendi.

ABD'de okulların açılması ertelendi

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tekrar yükselişe geçmesi, eyaletleri, yeni sezon için aldıkları yüz yüze eğitime dönüş kararlarını yeniden gözden geçirmek veya okulların açılış tarihlerini ertelemek zorunda bıraktı.

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ABD'de okulların açılması ertelendi

Donald Trump yönetimi ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.

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ABD'de okulların açılması ertelendi

KALİFORNİYA'DA ÖNEMLİ KARAR
ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, ülkenin ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD), salgın vakalarında görülen ciddi artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimin 18 Ağustos'a başlamasından vazgeçti.

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ABD'de okulların açılması ertelendi

LAUSD, San Diego Okul Bölgesi ile birlikte yeni eğitim dönemine çevrim içi yayınlar şeklinde başlayacaklarını duyurdu.

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