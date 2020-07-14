ABD'de okulların açılması ertelendi
ABD'de okulların açılma mevsimi yaklaşırken koronavirüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle bazı eyaletlerde okulların açılması ertelendi.
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tekrar yükselişe geçmesi, eyaletleri, yeni sezon için aldıkları yüz yüze eğitime dönüş kararlarını yeniden gözden geçirmek veya okulların açılış tarihlerini ertelemek zorunda bıraktı.
Donald Trump yönetimi ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.
KALİFORNİYA'DA ÖNEMLİ KARAR
ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, ülkenin ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD), salgın vakalarında görülen ciddi artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimin 18 Ağustos'a başlamasından vazgeçti.