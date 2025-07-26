ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın sevgilisi için yakalama kararı

MORLUKLAR VE SİGARA SÖNDÜRME İZLERİ

Savcılığa ulaşan otopsi raporunda Taktaş'ın darbedildiği ve işkence gördüğü kanaatinin pekiştiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, "Otopsi videosunu izlediğimizde Yağmur'un başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görüldüğü kanaate ulaşmıştır. Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda, Yağmur'un vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta. Yağmur'un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu" diye konuştu.