ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un ailesi "Başka her şeyi yapabilirlerdi ama onlar dizlerini boynuna koydular ve üzerine oturup devam ettiler. Ona hayvanlara davrandıklarından daha kötü davrandılar" dedi.
ABD'de George Floyd gözaltına alındığı sırasında yoldan geçen biri tarafından cep telefonuna kaydedilen, kurbanın polis gözetiminde can verişine tanıklık eden görüntülerin sosyal medyada yayılması ülke çapında infiale yol açtı.
Görüntülerde, bir polisin gözaltı işlemi sırasında, elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yüzükoyun kaldırıma yatırılan Floyd'un boynuna dizini dayayarak dakikalarca nefes almasını engellediği, adamın defalarca "Nefes alamıyorum." diye uyarmasına rağmen dizini boynundan çekmediği ve sonunda nefessiz kalan kurbanın can verdiği görülüyor.
Dün yaşanan olayın ardından Floyd'u gözaltına alan 4 polis görevden ihraç edildi ancak halkın öfkesi dinmedi.