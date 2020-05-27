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  3. 27 Mayıs 2020 17:03

ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un ailesi "Başka her şeyi yapabilirlerdi ama onlar dizlerini boynuna koydular ve üzerine oturup devam ettiler. Ona hayvanlara davrandıklarından daha kötü davrandılar" dedi.

ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü

ABD'de George Floyd gözaltına alındığı sırasında yoldan geçen biri tarafından cep telefonuna kaydedilen, kurbanın polis gözetiminde can verişine tanıklık eden görüntülerin sosyal medyada yayılması ülke çapında infiale yol açtı.

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ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü

Görüntülerde, bir polisin gözaltı işlemi sırasında, elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yüzükoyun kaldırıma yatırılan Floyd'un boynuna dizini dayayarak dakikalarca nefes almasını engellediği, adamın defalarca "Nefes alamıyorum." diye uyarmasına rağmen dizini boynundan çekmediği ve sonunda nefessiz kalan kurbanın can verdiği görülüyor.

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ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü

Dün yaşanan olayın ardından Floyd'u gözaltına alan 4 polis görevden ihraç edildi ancak halkın öfkesi dinmedi.

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ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesi: Hayvanlardan beter muamele gördü

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestoculara polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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