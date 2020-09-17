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  3. 17 Eylül 2020 17:26

ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!

ABD'nin güneydoğu sahillerini vuran Sally Kasırgası'nda sokaklarda oluşan seller nedeniyle timsahların görüşmesi büyük panik yarattı.

ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!

ABD'nin güneydoğu sahillerinde etkili olan Sally kasırgasında en az bir kişi yaşamını yitirirken, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle bölgede mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar sürüyor.

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ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!

Ülkenin güney eyaletleri Florida ve Alabama arasındaki sahil hattını vuran kasırga, saatteki hızı 165 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar ve aşırı yağışın yol açtığı sellerle hayatı olumsuz etkiliyor.

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ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!

Alabama eyaletine bağlı Orange Beach şehri Belediye Başkanı Tony Kennon, kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

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ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!

Kasırga 1 milyon kişinin yaşadığı sahil hattındaki 540 bin ev ve iş yerinin elektrikleri kesildi.

Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinde yağmur suları nedeniyle sokaklarda 1 metreye varan su birikintileri oluştu.

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