ABD'de Sally Kasırgası nedeniyle timsahlar sokaklara indi!
ABD'nin güneydoğu sahillerini vuran Sally Kasırgası'nda sokaklarda oluşan seller nedeniyle timsahların görüşmesi büyük panik yarattı.
ABD'nin güneydoğu sahillerinde etkili olan Sally kasırgasında en az bir kişi yaşamını yitirirken, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle bölgede mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar sürüyor.
Ülkenin güney eyaletleri Florida ve Alabama arasındaki sahil hattını vuran kasırga, saatteki hızı 165 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar ve aşırı yağışın yol açtığı sellerle hayatı olumsuz etkiliyor.
Alabama eyaletine bağlı Orange Beach şehri Belediye Başkanı Tony Kennon, kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.