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  3. 04 Ağustos 2020 11:31

ABD'de şimdi de kasırga kabusu

Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı. Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.

ABD'de şimdi de kasırga kabusu

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

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ABD'de şimdi de kasırga kabusu

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

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ABD'de şimdi de kasırga kabusu

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

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ABD'de şimdi de kasırga kabusu

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

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