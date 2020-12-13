SON DAKİKA
MSB: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Aralık 2020 10:54

ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ile ''Proud Boys'' ve ''Antifa'' grupları arasında arbede çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi.

1/ 24
ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı

Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, Freedom Plaza'dan başlayarak Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmesinin ardından "Proud Boys” ve “Antifa” grupları arasında gerginlik çıktı.

2/ 24
ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı

Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

3/ 24
ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM