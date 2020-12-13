ABD'de tehlikeli gerilim! Sokaklar yine karıştı
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ile ''Proud Boys'' ve ''Antifa'' grupları arasında arbede çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi.
Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, Freedom Plaza'dan başlayarak Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmesinin ardından "Proud Boys” ve “Antifa” grupları arasında gerginlik çıktı.