ABD'deki FETÖ'cüler bu işe girdi !

Amişlerin yoğun yaşadığı Lancaster ile Mudi Farm'ın bulunduğu Saylorsburg arasında ise 150 kilometreden fazla mesafe var. İnternet sayfasındaki telefon numarasını arayan AA muhabirine cevap veren yetkili, fabrikalarının Lancaster'da olduğunu söyledi ancak ısrarlı sorulara rağmen adresi vermedi. Yetkili, Amiş ortakları bulunduğunu ve ürünlerin ortakları tarafından üretildiğini savundu. İnternet sayfasında ise herhangi bir ortaklık yapısından bahsedilmiyor ve sadece Hokka'nın başkan olduğu bilgisi yer alıyor.



