ABD'deki FETÖ'cüler bu işe girdi !
ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, Hristiyanlığın katı kuralları olan Amişler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya başladılar.
ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, kurdukları "Natürlich" adlı süt ürünleri firmasında teknolojiyi kullanmayı reddeden ve doğal şekilde hayatlarını sürdüren Amişlerin ismini kullanarak ticaret yapıyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı "Altın Nesil" kampının aşçısı Murat Hokka'nın başkanlığını yaptığı süt ürünleri firması Natürlich, "Mudi Farm Export LLC" şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin internet sayfasında ne çiftlik ne de fabrikanın adresi ve resimleri bulunuyor. Natürlich'in internet sayfasında üretilen yoğurt ve peynirlerin "Lancaster ürünü" olduğu ve "Saylorsburg'da sevgiyle üretildiği" ifadesi yer alıyor.
Gülen'in kaldığı kampın yaklaşık 100 metre yakınında "Mudi Farm" adlı bir çiftlik bulunuyor ve çiftliğin içinde hayvanların otladığı görülüyor. Ancak bu çiftliğin "Mudi Farm Export LLC"ye ait olduğuna ilişkin bir iz yok. Çiftliğin girişinde bir posta kutusu bulunuyor ancak herhangi bir tabela yer almıyor.
Amişlerin yoğun yaşadığı Lancaster ile Mudi Farm'ın bulunduğu Saylorsburg arasında ise 150 kilometreden fazla mesafe var. İnternet sayfasındaki telefon numarasını arayan AA muhabirine cevap veren yetkili, fabrikalarının Lancaster'da olduğunu söyledi ancak ısrarlı sorulara rağmen adresi vermedi. Yetkili, Amiş ortakları bulunduğunu ve ürünlerin ortakları tarafından üretildiğini savundu. İnternet sayfasında ise herhangi bir ortaklık yapısından bahsedilmiyor ve sadece Hokka'nın başkan olduğu bilgisi yer alıyor.