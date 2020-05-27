ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye döndü, şimdi taleplere yetişemiyor!
Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı.
Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı.
İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kafesler yerleştirdi. Yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde Kuzuoğlu, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 550 kişiye iş verdi.
SALGINLA SATIŞI ARTTI Özenle beslenen ve tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten Hasan Kuzuoğlu, Türkiyeden ilk kez somon ihraç eden isim oldu. Kuzuoğlu, bugün ABD, Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 12 ülkeye 350 milyon TL'lik ihracat yapıyor, toplam 500 milyon ciro elde ediyor.
Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketmeye başladı. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu. Bağışıklığı güçlendiren somon balığının koronavirüs salgını sonrası satışları da arttı.