ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye döndü, şimdi taleplere yetişemiyor!

SALGINLA SATIŞI ARTTI Özenle beslenen ve tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten Hasan Kuzuoğlu, Türkiyeden ilk kez somon ihraç eden isim oldu. Kuzuoğlu, bugün ABD, Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 12 ülkeye 350 milyon TL'lik ihracat yapıyor, toplam 500 milyon ciro elde ediyor.