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ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı

NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Kaynak: AA
ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile ABD'de Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı. 

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ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

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ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 3

Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 4

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