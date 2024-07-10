ABD'deki Türkler Erdoğan'ı böyle karşıladı
NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile ABD'de Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.
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Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
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Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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