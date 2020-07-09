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  3. 09 Temmuz 2020 21:11

ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir

ABD'li bilim insanı Fauci, Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının 3. aşama klinik deneylerine ay sonunda başlanacağını ve yıl sonuna kadar da kullanıma hazır olacağı açıklandı.

ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir

200’ün üzerindeki ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemesi nedeniyle enfekte olanların sayısı 12 milyon 260 bine yaklaşırken, 554 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle 135 binden fazla insanın öldüğü ABD’den ise umutlandıran bir haber geldi.

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ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir

Reuters’ta yer alan haber göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antonio S. Fauci, Moderna tarafından geliştiren Covid-19 aşısının Temmuz ayı sonuna kadar üçüncü aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

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ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir

"AŞI YIL SONUNDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR"
Diğer taraftan Fauci, her şey belirlendiği gibi ilerlemesi halinde bu yılın sonunda ya da 2021'in başında aşının kullanıma hazır olacağını umduğunu söyledi.

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ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir

MODERNA’NIN AŞISI FDA’NIN HIZLI TAKİP LİSTESİNDE
Öte yandan, dünyada corona virüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında hızlı takip listesine alındı.

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