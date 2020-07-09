ABD'den aşı açıklaması: Yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li bilim insanı Fauci, Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının 3. aşama klinik deneylerine ay sonunda başlanacağını ve yıl sonuna kadar da kullanıma hazır olacağı açıklandı.
200’ün üzerindeki ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemesi nedeniyle enfekte olanların sayısı 12 milyon 260 bine yaklaşırken, 554 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle 135 binden fazla insanın öldüğü ABD’den ise umutlandıran bir haber geldi.
Reuters’ta yer alan haber göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antonio S. Fauci, Moderna tarafından geliştiren Covid-19 aşısının Temmuz ayı sonuna kadar üçüncü aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.
"AŞI YIL SONUNDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR"
Diğer taraftan Fauci, her şey belirlendiği gibi ilerlemesi halinde bu yılın sonunda ya da 2021'in başında aşının kullanıma hazır olacağını umduğunu söyledi.