ABD'den korkutan rapor! Yapay zeka insanlığı yok edebilir!
ABD Hükümeti'nin yapay zekanın risklerine dair hazırlattığı rapor, adeta gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Raporda yer alan bulgular, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanlığın soyunun tükenmesine bile yol açabilecek bir risk haline gelebileceğini gösteriyor.
Yapay zeka teknolojisi son yıllarda tahmin edilenin de ötesinde bir hızla ilerliyor. Peki bu hızlı ilerleme, gelecekte insanlık için bir tehdit oluşturabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri ortaya koyan 247 sayfalık bir rapor hazırlattı. "Gelişmiş Yapay Zekanın Emniyetini ve Güvenlğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı" başlıklı rapor için 1 yıldan uzun süre çalışıldı.
Bu süre zarfında aralarında OpenAI, Google DeepMind, Meta gibi yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinin uzmanları ve güvenlik yetkililerinin de olduğu 200'den fazla kişiyle görüşmeler gerçekleştirildi Ortaya karamsar bir tablo çıktı.
Gladstone AI firmasına hazırlatılan ve pazartesi günü yayımlanan rapor, yapay zekanın insanlığın türünün yok olmasına yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Rapor, hükümetin hızlı ve kararlı şekilde bu ulusal güvenlik risklerine karşı hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Bazı uzmanlar önümüzdeki 5 yıl içinde Yapay Genel Zeka'ya ulaşılacağını düşünüyor. Yapay Genel Zeka, bir yapay zeka sisteminin insanlardan neredeyse her alanda daha üstün bir hale gelmesi sonucu ulaşılması muhtemel bir aşama olarak tanımlanıyor