ABD'den Omicron varyantı için itiraf gibi açıklama
Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı Omicron hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Fauci'den itiraf gibi bir açıklama geldi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve dünya genelinde 5 milyondan fazla cana mal olan Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmüyor.
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Güney Afrika'da tespit edilen ve buradan onlarca ülkeye yayılan varyant dünya genelinde bir panik dalgasının oluşmasına neden olmuş durumda.
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Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.
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OMICRON İTİRAFI
ABD'nin en yetkili sağlık yetkilisi olarak gösterilen Fauci Omicron benzeri bir varyanta hazırlıklı olduklarını ancak Omicron'un mutasyonlarının kapsamını öngöremediklerini itiraf etti.
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