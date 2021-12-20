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  4. ABD'den Omicron varyantı için itiraf gibi açıklama

ABD'den Omicron varyantı için itiraf gibi açıklama

Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı Omicron hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Fauci'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve dünya genelinde 5 milyondan fazla cana mal olan Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmüyor.

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Güney Afrika'da tespit edilen ve buradan onlarca ülkeye yayılan varyant dünya genelinde bir panik dalgasının oluşmasına neden olmuş durumda.

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Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

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OMICRON İTİRAFI 
ABD'nin en yetkili sağlık yetkilisi olarak gösterilen Fauci Omicron benzeri bir varyanta hazırlıklı olduklarını ancak Omicron'un mutasyonlarının kapsamını öngöremediklerini itiraf etti.

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