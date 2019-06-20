SON DAKİKA
GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Haziran 2019 09:49

ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler

Amerikan donanması, geçtiğimiz hafta Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan iki petrol tankerinin birinden çıkan deniz mayını parçalarını ve bir mıknatısı kanıt olarak sundu.

ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler

Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı(NAVCENT)'ndan Beşinci Filo Komutanı Sean Kido, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) deniz üssünde gazetecilerin karşısına çıktı.

1/ 27
ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler

Kido'ya göre, patlamaların meydana geldiği gemilerdeki çukurlar İranlıların kullandığı mayınların oluşturduğu çukurlara çarpıcı bir şekilde benziyor.

2/ 27
ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler

Sean Kido, "Saldırıda kullanılan deniz mayını ayırt edilebilir durumda. İran'daki askeri geçit törenlerinde halka sergilenmiş mayın ile çarpıcı bir benzerliğe sahiptir" dedi.

3/ 27
ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler

Geçen hafta Basra Körfezi'nden yola çıkan Front Altair ve Kokuka Courageous, Umman Körfezi'nde patlamalarla sarsıldı.

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM