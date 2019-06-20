ABD'den şok iddia ! Kanıt gösterdiler
Amerikan donanması, geçtiğimiz hafta Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan iki petrol tankerinin birinden çıkan deniz mayını parçalarını ve bir mıknatısı kanıt olarak sundu.
Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı(NAVCENT)'ndan Beşinci Filo Komutanı Sean Kido, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) deniz üssünde gazetecilerin karşısına çıktı.
Kido'ya göre, patlamaların meydana geldiği gemilerdeki çukurlar İranlıların kullandığı mayınların oluşturduğu çukurlara çarpıcı bir şekilde benziyor.
Sean Kido, "Saldırıda kullanılan deniz mayını ayırt edilebilir durumda. İran'daki askeri geçit törenlerinde halka sergilenmiş mayın ile çarpıcı bir benzerliğe sahiptir" dedi.