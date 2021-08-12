ABD'den ''üçüncü doz'' kararı! Geri adım attılar
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs aşısında üçüncü doz konusunda geri adım attı.
2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde görülen ve o günden sonra tabiri caizse dünyanın kabusu olan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor...
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Bilim insanları aşılama faaliyetlerinin bu hızda sürmesi gerektiğinin altını çizerken ABD'den flaş bir adım geldi.
ABD'DEN FLAŞ KARAR
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs aşıları ile ilgili ezber bozan bir adım attı. Kurum daha önce yaptığı açıklamalar ile çelişecek bir karar almaya hazırlanıyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, FDA Pfizer veya Moderna aşısı olanlar için yarından itibaren üçüncü doz onayı verecek. FDA daha önce çift aşı olan kişiler için üçüncü bir hatırlatma dozuna gerek olmadığını açıklamıştı.