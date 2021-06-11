ABD'den Yunanistan'da Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile köprüleri tamamen atacak yeni bir hamleye hazırlanıyor.
Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile köprüleri tamamen atacak yeni bir hamleye hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi.
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Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi.
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