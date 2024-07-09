ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin
ABD'nin önde gelen bankalarından Citi, ons altın için fiyat tahminini açıkladı.
Altın fiyatları 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken, bankalar altın tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Citi, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2800-3000 dolar seviyesini öngördü.
Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2400-2600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.
Ons altın fiyatları, dün keskin geriledikten sonra bugün hafif toparlanma çabasında ilerliyor. Altın fiyatları için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamaları ve perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi kritik önemde olacak.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Güne yatay başlayan ons altın 2.361 dolardan işlem görüyor.