ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı
ABD Kongresi'nde düzenlenen halka açık oturuma katılan eski istihbarat görevlisi David Grusch, uzaylılarla ilgili itiraflarıyla dünyayı şoke etti. Konuşmasına yemin ederek başlayan Grusch, uzaylıların gerçekten var olduğunu ve şimdiye kadar 12 dünya dışı aracın yeryüzüne düştüğünü söyledi. Grusch, bu araçların içerisinden uzaylı yaratıkların cansız bedenlerinin çıkarıldığını öne sürdü.
Eski istihbarat görevlisi olan David Grusch'ın ABD Kongresi'nde düzenlenen halka açık oturumunda verdiği yeminli ifadeler dünyanın gündemine oturdu. Şimdiye kadar 12 dünya dışı aracın düştüğünü söyleyen Grush, içlerinden uzaylı yaratıkların cansız bedenlerinin çıkarıldığını ifade etti.
ABD Kongresi'nde UFO olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimlerine ilişkin oturum düzenlendi. Emekli Hava Kuvvetleri subayı ve istihbarat görevlisi olan David Grusch, verdiği yeminli ifadede hükümetin elinde tanımlanamayan olgulara ilişkin araç ve araç parçaları olduğunu iddia etti.
"ARAÇLARIN YERLERİNİ BİLİYORUM"
Bu araçların tam olarak yerlerini bildiğini ifade eden Grusch, bu bilginin sadece kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.
"İÇİNDEN UZAYLILARIN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI"
Şimdiye kadar 12 tane uzaylı aracının düştüğünü söyleyen Grusch, bunların içinden insan olmayan biyolojik varlıklarının çıkarıldığı ifade etti.