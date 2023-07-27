ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı

"ARAÇLARIN YERLERİNİ BİLİYORUM"

Bu araçların tam olarak yerlerini bildiğini ifade eden Grusch, bu bilginin sadece kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.