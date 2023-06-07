ABD'li istihbaratçı itiraf etti: Hükümetin elinde uzaylılara ait araçlar var
ABD'de eski bir istihbarat yetkilisi, hükümetin elinde uzaylılara ait araçların bulunduğu öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumda açıklanamayan anormal hava olaylarının (UAP) analizini yürüten eski istihbarat yetkilisi David Grusch, ABD'nin elinde insan kökenli olmayan ulaşım araçları olduğunu iddia etti.
Grusch, bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasadışı bir şekilde saklandığını söyledi. Grusch, ayrıca, bu araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye verdiğinde hükümet yetkililerinin misillemesine maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte Grusch, ABD istihbaratındaki 14 yıllık kariyerinin ardından Nisan ayında hükümetten ayrıldı.
"EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ"
Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi'nde (Nasic) görev yapan ABD istihbarat yetkilisi Jonathan Grey ise bu dünya dışı materyallerin varlığını doğruladı ve "Evrende yalnız değiliz." dedi.
İki yetkilinin açıklamaları, son yıllarda uzaylı gemilerine ve potansiyel ziyaretlere olan ilgiyi yeniden canlandıran güvenilir gözlem ve raporların artmasının ardından geldi.