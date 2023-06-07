ABD'li istihbaratçı itiraf etti: Hükümetin elinde uzaylılara ait araçlar var

Grusch, bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasadışı bir şekilde saklandığını söyledi. Grusch, ayrıca, bu araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye verdiğinde hükümet yetkililerinin misillemesine maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte Grusch, ABD istihbaratındaki 14 yıllık kariyerinin ardından Nisan ayında hükümetten ayrıldı.