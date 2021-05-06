ABD'li yönetmenin Kayseri'deki evi harabeye döndü

'EVİN DURUMU BİZİ ÜZÜYOR'

Ali Kapısız, evin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Biz mahalle halkı olarak, mahallemizin geçmişten gelecek kuşaklara taşınması için girişimlerde bulunduk. Elia Kazan'ın buralı olması Germir'in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya benzeri bir yapıda ev inşa edilebilir. Elia Kazan'a ait film müzesi de kurulabilir. Elia Kazan'ın evinin bu durumda olması bizleri çok üzüyor. Mahallemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin de genel düşüncesi bu. Buraya gelen misafirler Elia Kazan’ın evinin neden yaptırılmadığını soruyor. Yetkililere çağrımız bir an önce bu yapılara el atılması ve turizme kazandırılmasıdır" dedi.