ABD'nin Dedeağaç hamlesi Rusya'yı rahatsız etti
Yunanistan'a destek veren ABD'nin Dedeağaç'taki varlığı Rusya'yı rahatsız etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Yunanistan'ı bir üs gibi kullanmasına tepki gösterdi.
Rusya'nın yönetim merkezi Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan'a yığılmasının, ülkesini rahatsız ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan'a yığılmasının ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyat yapılmasının açıkça Rusya'yı rahatsız ettiğini bildirdi.
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan "Antenna" televizyonuna verdiği röportajda, Yunanistan ile ABD'nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya'yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız" dedi.