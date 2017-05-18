ABD'nin en ünlü meydanında yayaları ezdi !

Bir görgü tanığı, bir aracın kaldırıma çıkıp yayaların üzerine bilinçli olarak sürdüğünü söyledi. Polisin olaydan sonra bir kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Olayın bir trafik kazası mı yoksa terörist saldırı mı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Dünya televizyonları yayınlarını kesip olayı son dakika olarak izleyicilerine aktarmaya başladı.