ABD'nin gizli silahı Google'a yakalandı !

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı casus uçağı Kara Kuş geri dönüyor! Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarılmıştı. Ancak ABD'nin yeni casus uçağının neye benzeyeceği hakkında bu prototip dışında fikir verebilecek bir şey bulunmuyordu.

