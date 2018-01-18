ABD'nin gizli silahı Google'a yakalandı !
ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil casus uçağı Google tarafından görüntülendi.
Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı casus uçağı Kara Kuş geri dönüyor! Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarılmıştı. Ancak ABD'nin yeni casus uçağının neye benzeyeceği hakkında bu prototip dışında fikir verebilecek bir şey bulunmuyordu.
Google Earth'ten elde edilen bu görüntüler ABD'nin gözlerden uzak tutumaya çalıştığı yeni nesil casus uçağına ait ilk görseller olabilir. ABD basınında yer alan iddiaya göre, kullanıcılar tarafından fark edilen bu görüntü 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil causus uçağına ait olabilir.
Ancak bu Google Earth sayesinde ortaya çıkan ilk gizem değil! Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düşmişti