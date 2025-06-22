ABD'nin hedefi olan İran, İsrail'i ilk kez ''Hayber Şiken''le vurdu
İran ordusu, ABD'nin nükleer tesisleri hedef almasının ardından İsrail'e saldırı başlattı. Toplam 40 füzenin fırlatıldığı bildirilirken, Hayber Şiken balistik füzelerinin ilk kez kullanıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA
İsrail ile İran arasındaki savaş 10'uncu güne girdi. Karşılıklı savaşlar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran’ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. ABD’nin tepki çeken saldırısının ardından İran ordusu İsrail’e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 3 Operasyonu'nun yirminci dalgası, katı ve sıvı yakıtlı toplam 40 füzenin fırlatılmasıyla başladı" denildi.
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Açıklamada, çoklu savaş başlığına sahip Hayber Şiken balistik füzelerinin ilk kez kullanıldığı bilgisi verildi.
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DMO açıklamasında, saldırıda hedef alınan yerlerin "Ben Gurion Havalimanı, bir biyolojik araştırma merkezi ve bir komuta merkezi" olduğu aktarıldı.
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