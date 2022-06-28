ABD'nin konuştuğu Türk doktor sahtekar çıktı
ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Enochian BioSciences'ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle tutuklanan Serhat G.'nin (39) dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.
ABD'de koronavirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat G., aslında bir sihirbaz. G.'nin diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Covid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan G.'nin, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.
G.'nin Seraph Medical isimli şirketinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almış ünlü profesörlerin fotoğraflarını photoshop yöntemi ile keserek şirketinde çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı.
TAM BİR SAHTEKAR ÇIKTI
G. petrol yatırımlarında iş ortağı olan Gregory D.'nin 2018 yılında öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles'ta tutuklanmıştı.
İşte Serhat G.'nin İzmir'de başlayıp ABD'de devam eden hikayesi...