ABD'nin konuştuğu Türk doktor sahtekar çıktı

ABD'de koronavirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat G., aslında bir sihirbaz. G.'nin diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.