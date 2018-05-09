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  3. 09 Mayıs 2018 14:33

ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler

ABD'nin Menbiç'te kurduğu yeni askeri üssün fotoğrafları paylaşıldı.

ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler

Reuters haber ajansı, ABD'nin tartışmalı Menbiç bölgesinde kurduğu yeni askeri üssün fotoğraflarını paylaştı.

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ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD’nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

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ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

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ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler

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