ABD'nin Menbiç'te kurduğu üsten görüntüler
ABD'nin Menbiç'te kurduğu yeni askeri üssün fotoğrafları paylaşıldı.
Reuters haber ajansı, ABD'nin tartışmalı Menbiç bölgesinde kurduğu yeni askeri üssün fotoğraflarını paylaştı.
Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD’nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.