ABD'nin özel bombardıman uçakları Türkiye'de! İncirlik'e indiler

İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, "hot-pit" denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor. Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı.