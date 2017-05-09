Abdullah Gül taziyeleri kabul etti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesi nedeniyle Kayseri’ye gelenlere teşekkür etti.
Taziye çadırında okunan Kuran-ı Kerim ve duaları dinleyen Abdullah Gül, başsağlığına gelenlerin tek tek elini sıkarak teşekkür etti. Abdullah Gül, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Böyle acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, bütün herkese çok teşekkür ederim. Başta sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, ana muhalefet partisinin genel başkanı, diğer parti başkanlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, eski ve yeni siyaset hayatındaki bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız hepsi zahmet ettiler. İşlerini güçlerini bırakıp uzaktan- yakından hep geldiler. Bütün ailem adına hepsine çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah bütün hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Geride kalanlarına da hep sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Basın mensupları arkadaşlarıma, sizlere de çok teşekkür ederim, sağ olun. İş dünyasından işini, gücünü bırakıp gelen arkadaşlarımız oldu. Yine basın, kültür hayatından, spor hayatından bir çok arkadaşımız geldi. Tabii hemşerilerimiz, babamın arkadaşları, dostları, akrabaları, hepimizin gönüldaşlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ederim. Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir."
AHMET TÜRK VE SIRRI SAKIK DA TAZİYEYE GELDİ
Mardin’in DBP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Ağrı’nın eski SBelediye Başkanı Sırrı Sakık da Abdullah Gül’e taziyeye geldi. Ahmet Türk ve Sırrı Sakık öğle saatlerinde Kayseri'ye gelerek, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün babasının evinin bahçesine kurulan taziye çadırına girdi. Türk ve Sakık, Abdullah Gül ve kardeşi Macite başsağlığı diledi. Gül Ailesi, Türk ve Sakıka da öğle yemeği ikram etti.