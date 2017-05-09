Abdullah Gül taziyeleri kabul etti

"Böyle acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, bütün herkese çok teşekkür ederim. Başta sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, ana muhalefet partisinin genel başkanı, diğer parti başkanlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, eski ve yeni siyaset hayatındaki bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız hepsi zahmet ettiler. İşlerini güçlerini bırakıp uzaktan- yakından hep geldiler. Bütün ailem adına hepsine çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah bütün hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Geride kalanlarına da hep sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Basın mensupları arkadaşlarıma, sizlere de çok teşekkür ederim, sağ olun. İş dünyasından işini, gücünü bırakıp gelen arkadaşlarımız oldu. Yine basın, kültür hayatından, spor hayatından bir çok arkadaşımız geldi. Tabii hemşerilerimiz, babamın arkadaşları, dostları, akrabaları, hepimizin gönüldaşlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ederim. Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir."



