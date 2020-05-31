ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı
ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'ya sıçradı. İngiltere, Almanya ve Danimarka'da binlerce insan sokaklara döküldü.
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.
Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşındı.
Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.