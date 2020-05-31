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  3. 31 Mayıs 2020 16:25

ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'ya sıçradı. İngiltere, Almanya ve Danimarka'da binlerce insan sokaklara döküldü.

ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

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ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı

Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşındı.

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ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.

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ABD'yi yangın yerine çeviren protestolar dünyaya sıçradı

Berlin'de aktivistler duvarlara Goerge Floyd'un protrelerinin yer aldığı graffitiler çizdi.

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