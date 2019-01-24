Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi
Edirne'den Türkiye'ye uzanan fuhuş ve kadın pazarlama rezaleti Esra Erol'un programında ortaya çıkarıldı.
Edirne Uzunköprü'den Türkiye geneline uzanan fuhuş, kadın pazarlama, genelev, müzikhol rezaleti Esra Erol'da ATV ekranlarında ifşa edildi. Detaylar inanılmaz.
Esra Erol'un ATV kanalında yayınlanan programında haftaya Öznur Çoban'ın hikayesiyle Türkiye geneline yayılmış bir fuhuş ağı ifşa oldu. Genç kızı bulmak için Esra Erol'daya başvuran kardeşi onun müzikhol diye gösterilen bir genelevde erkeklere satıldığını öğrendi. Edirne Uzunköprü'deki bu mekanda çalışan bir kadın da yayına bağlanıp herşeyi anlattı.
Özge Çoban 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol’da programına katıldı. Yapılan araştırmada kardeşi Edirne Uzunköprü'de alt katı müzikhol üst katı fuhuş için kullanılan bir genelevde ortaya çıktı. Genç kadının gündüzleri temizlik işçisi olarak kullanıldığı geceleri ise erkeklere para karşılığı satıldığı öğrenildi.