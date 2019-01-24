  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ocak 2019 18:49

Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi

Edirne'den Türkiye'ye uzanan fuhuş ve kadın pazarlama rezaleti Esra Erol'un programında ortaya çıkarıldı.

Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi

Edirne Uzunköprü'den Türkiye geneline uzanan fuhuş, kadın pazarlama, genelev, müzikhol rezaleti Esra Erol'da ATV ekranlarında ifşa edildi. Detaylar inanılmaz.

1/ 20
Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi

Esra Erol'un ATV kanalında yayınlanan programında haftaya Öznur Çoban'ın hikayesiyle Türkiye geneline yayılmış bir fuhuş ağı ifşa oldu. Genç kızı bulmak için Esra Erol'daya başvuran kardeşi onun müzikhol diye gösterilen bir genelevde erkeklere satıldığını öğrendi. Edirne Uzunköprü'deki bu mekanda çalışan bir kadın da yayına bağlanıp herşeyi anlattı.

2/ 20
Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi

İşte olayın detayları:

3/ 20
Ablası genelevde çıktı ! Esra Erol'da ifşa edildi

Özge Çoban 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol’da programına katıldı. Yapılan araştırmada kardeşi Edirne Uzunköprü'de alt katı müzikhol üst katı fuhuş için kullanılan bir genelevde ortaya çıktı. Genç kadının gündüzleri temizlik işçisi olarak kullanıldığı geceleri ise erkeklere para karşılığı satıldığı öğrenildi.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM