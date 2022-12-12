Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı
Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer almıştı.
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Abramoviç, geçen Mart ayında ultra lüks yatlarını ise Avrupa ülkelerinden kaçırmış, My Solaris'i Bodrum'a, Eclipse'i ise Marmaris'e getirmişti.
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Aylarca Yalıkavak Koyu'nda bekletilen My Solaris, geçtiğimiz haftalarda Bodrum açıklarına gelmişti.
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My Solaris, Mart ayında geldiği Bodrum'dan ayrılarak Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demirledi.
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