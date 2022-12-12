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Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı

Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer almıştı.

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Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı - Resim: 2

Abramoviç, geçen Mart ayında ultra lüks yatlarını ise Avrupa ülkelerinden kaçırmış, My Solaris'i Bodrum'a, Eclipse'i ise Marmaris'e getirmişti.

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Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı - Resim: 3

Aylarca Yalıkavak Koyu'nda bekletilen My Solaris, geçtiğimiz haftalarda Bodrum açıklarına gelmişti.

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Abramoviç 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı - Resim: 4

My Solaris, Mart ayında geldiği Bodrum'dan ayrılarak Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demirledi.

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