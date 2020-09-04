Acı bilanço! Koronavirüsten hangi ülkede kaç sağlık çalışanı öldü?
Uluslararası Af Örgütü'nün perşembe günü yayınladığı rapora göre koronavirüsten en çok sağlık çalışanının öldüğü ülke Meksika oldu.
Uluslararası Af Örgütü'nün perşembe günü yayımladığı raporda, Türkiye'de 41 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde Türkiye'de salgından etkilenen sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamasında, "Şu dönemde, maalesef enfekte olan sahada çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi enfekte, ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5’e yakın." demişti.
Af Örgütü'nün raporunda incelenen ülkeler arasında yalnızca Meksika'da 1320 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle öldüğü bildirildi. Buna göre Meksika, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının en çok öldüğü ülke oldu.