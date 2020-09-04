Acı bilanço! Koronavirüsten hangi ülkede kaç sağlık çalışanı öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde Türkiye'de salgından etkilenen sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamasında, "Şu dönemde, maalesef enfekte olan sahada çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi enfekte, ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5’e yakın." demişti.



