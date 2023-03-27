Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada enkaz çalışmaları devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Gözde Sitesi ilk depremde yıkıldı. Yaşanan depremin 49’uncu gününde yıkılan enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, molozların arasında bir cesedin olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.