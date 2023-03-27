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  4. Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada enkaz çalışmaları devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Gözde Sitesi ilk depremde yıkıldı. Yaşanan depremin 49’uncu gününde yıkılan enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, molozların arasında bir cesedin olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. 

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Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enkaz alanını güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan çalışmalar sonrasında cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. 

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Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü - Resim: 3

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası enkazdan çıkartıldı. İ

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Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü - Resim: 4

nceleme sonrası cenaze aracına alınan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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